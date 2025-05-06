العراق وفرنسا يوقعان اتفاقيتين في مجال البنى التحتية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير المالية وقّعت، اليوم، اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن اتفاقيات التسهيلات الائتمانية، لتمويل مشروعين استثماريين في قطاع الصرف الصحي، دعماً لجهود في تحسين الخدمات وتعزيز البنية التحتية".وأضافت ان "الاتفاقية الأولى تتعلق بتوقيع قرض تكميلي لمشروع مجاري قضاء في بقيمة 30 مليون يورو، ليصل مجموع التمويل الكلي للمشروع إلى 110 ملايين يورو، أما الاتفاقية الثانية فخصصت لتمويل مشروع مجاري قضاء في بقرض يبلغ 100 مليون يورو".وأكدت سامي خلال مراسم التوقيع، أن "الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات المستخدمة في بمجال معالجة مياه الصرف الصحي إلى ، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ويعزز البيئة الصحية في المدن المستفيدة".وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن حزمة تمويلية مقدمة من الحكومة الفرنسية تهدف إلى دعم مشاريع البنى التحتية في مختلف المحافظات، وتأتي تنفيذاً لما نص عليه للأعوام 2023 و2024 و2025، وانسجاماً مع توجهات المنهاج الذي شدد على توجيه الاقتراض نحو المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى.