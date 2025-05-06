الوطنية ستستقر.. ضخ الغاز يعود إلى محطة بسماية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "شركتي المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب النفطية، أنجزت عملية ربط صمام أنبوب الغاز بقطر 42 عقدة المغذي لمحطة كهرباء بسماية، وأعقبتها إعادة ضخ الغاز بنجاح بعد جهود ميدانية مكثفة استمرت لأكثر من 48 ساعة متواصلة".وبين، أنه "تم تنفيذ جميع مراحل العمل وفق أعلى معايير السلامة والدقة الفنية، لضمان تدفق الغاز بشكل آمن ومستقر".وبحسب البيان، فان "هذا الإنجاز يُعد خطوة نوعية تعزز البنية التحتية لقطاع الغاز وتسهم في استقرار منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً بـ"جهود الملاكات الفنية والهندسية التي أثبتت كفاءتها العالية والتزامها بتنفيذ المهام قبل المواعيد المحددة".