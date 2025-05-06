حكومة كردستان: إنجاز 75% من مشروع إمدادات المياه الطارئة بأربيل

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن " تفقد اليوم مشروع إمدادات المياه الطارئة في ، وهو المشروع الذي وُضع حجر أساسه في شهر أيلول من العام المنصرم"، مبيناً أن "المشرفين والمهندسين القائمين على المشروع قدموا خلال الزيارة إيجازاً حول مراحل التنفيذ والنتائج المتحققة للمشروع الذي يهدف إلى إيصال المياه من الكبير إلى مدينة ".وأضافت أن "ما يزيد على 75% من أعمال المشروع قد أنجزت حتى الآن، لا سيّما وأنه يُعد من أكبر مشاريع المياه على مستوى "، مبينةً أنه "من المؤمّل أن يسهم في معالجة مشكلة نقص المياه في أربيل لسنوات عديدة قادمة، مع العالية والنقية للماء".ولفتت رئاسة حكومة إلى أن "المقرر إتمام المشروع بكامله خلال هذا العام، وقبل الموعد الزمني المحدد له".من جانبه، أعرب على "تقديره للشركة المنفذة للمشروع"، مثنياً على "جهود المشرفين والمهندسين وجميع العاملين، وشكرهم على تفانيهم وعملهم الاحترافي والتزامهم بالتعليمات لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيُوضع في خدمة أهالي أربيل في المستقبل القريب".