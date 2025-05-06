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"جامعات أهلية غير منضبطة".. التربية النيابية توجه رسالة للتعليم العالي

محليات

2025-05-06 | 10:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;جامعات أهلية غير منضبطة&quot;.. التربية النيابية توجه رسالة للتعليم العالي
2,424 شوهد

السومرية نيوز- محلي
وجهت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزارة التعليم العالي، فيما اكدت وجود عدم انضباط لدى بعض الكليات الاهلية.

وقال عضو اللجنة حيدر الحسناوي، لـ السومرية نيوز، إن "الحرم الجامعي مقدس، ومن واجب الجامعات الاهلية الالتزام بالقانون والضوابط والتعليمات والسياقات والبروتوكولات المعتمدة في الدولة"، مبينةً أن "مسؤولية متابعة هذه الحالات تقع على عاتق وزارة التعليم العالي ".
وأضاف، أن "بعض الجامعات الأهلية غير منضبطة وليست ملتزمة، وهذا يجب أن يكون محط مراجعة من قبل الوزارة والإشراف والتعليم الأهلي".
ولفت إلى أن "الاستعراض العسكري في الجامعات غير مقبول، ومعناه يجب أن يكون هناك قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزير الدفاع أو الداخلية وليس رئيس جامعة من خلال ايحاءاته التي تشير إلى أنه القائد العام".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

لجنة التعليم النيابية

النائب حيدر الحسناوي

الجامعات الأهلية

وزارة التعليم العالي

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