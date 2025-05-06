"جامعات أهلية غير منضبطة".. التربية النيابية توجه رسالة للتعليم العالي

وقال عضو اللجنة حيدر ، لـ ، إن " الجامعي مقدس، ومن واجب الجامعات الاهلية الالتزام بالقانون والضوابط والتعليمات والسياقات والبروتوكولات المعتمدة في الدولة"، مبينةً أن "مسؤولية متابعة هذه الحالات تقع على عاتق ".وأضاف، أن "بعض الجامعات الأهلية غير منضبطة وليست ملتزمة، وهذا يجب أن يكون محط مراجعة من قبل الوزارة والإشراف والتعليم ".ولفت إلى أن "الاستعراض العسكري في الجامعات غير مقبول، ومعناه يجب أن يكون هناك قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزير الدفاع أو الداخلية وليس من خلال ايحاءاته التي تشير إلى أنه القائد العام".