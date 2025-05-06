هل سيتم قطع طرق العاصمة في يوم القمة؟

أعلن الفريق الركن ، اليوم الثلاثاء، إكمال إجراءات تأمين في ، مشيراً إلى أن الخطة لا تتضمن أية قطوعات.

وقال للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين لا تتضمن أي حظر للسير او قطوعات على الشوارع"، مبينا انها "تقتصر على منع حركة عجلات الحمل والدراجات فقط، وذلك ابتداءً من 14-18 آيار الجاري".

وأضاف، أن "القوات الأمنية أكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين القمة"، مشيرا إلى أن " أعدت خطة أمنية واستخبارية متكاملة بالتنسيق مع والقطعات الأمنية".

وأوضح التميمي، أن "الخطة تتضمن التقليل من المظاهر المسلحة في مراكز المدن، وتأمين محيط من الخارج، فضلًا عن تأمين الساحات والأماكن المفتوحة لمنع استغلالها”، مشيرًا إلى أن "الجهد الأمني سيُعزز من خلال الانتشار الاستخباري والدوريات المشتركة، مع التأكيد على انسيابية حركة المركبات في عموم مناطق العاصمة من خلال مفارز المرور".