سقط من أحد طوابق فندق معروف.. مصرع عامل صيانة في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "عامل صيانة لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سقوط من أحد طوابق ضمن بالعاصمة ".واضاف، أنه "تم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك".