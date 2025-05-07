62 إصابة ووفاة بالحمى النزفية في العراق.. معدل الإصابة انخفض 30% لكن الوفاة ارتفعت

وقال مدير في دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة حسين إن "الإصابات المسجلة بالحمى النزفية وصلت حتى الآن إلى 54 حالة وثماني وفيات، إذ تصدرت بعدد 17 إصابة وكركوك خمس إصابات وأربع وفيات، والمثنى ست إصابات وحالتي وفاة، أما فسجلت إصابتين وحالة وفاة وواسط خمس إصابات وحالة وفاة، بينما ثلاث إصابات، وكانت محافظة الأنبارالأقل من خلال تسجيل إصابة واحدة".وأكد "استمرار الحملة الربيعية لتغطيس ورشِّ الحيوانات ووقايتها التي انطلقت منذ السادس من نيسان الماضي حتى الآن"، مشيرا الى "إغلاق 30 مستوصفاً بيطرياً في المحافظات بسبب خلوِّها من الأطباء، إذ توجد حاجة ماسَّة إلى تعيين ملاكات طبية بيطرية، علماً أنه تمت إحالة 125 طبيباً على التقاعد خلال العام الحالي، فضلاً عن وجود العديد من المستوصفات تضم طبيباً بيطرياً واحداً فقط يعمل بجميع التخصصات".ولفت إلى "وجود اتفاقيات مع العديد من والأجنبية بشأن تبادل الشهادات الصحية الخاصة بالحيوانات والخبرات والبروتوكولات الصحية والتدريب وغيرها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ووفقا لمعدل الإصابات الحالية، ومنذ بداية العام وحتى الان فهذا يعني ان معدل الإصابات يبلغ حوالي 16 حالة شهريًا، وعند المقارنة مع العام الماضي 2024 فكان معدل الإصابات يبلغ حوالي 23 حالة شهريًا، فحتى أكتوبر 2024 كان عدد الإصابات والوفيات قد بلغ 211 إصابة ووفاة بسبب الحمى النزفية.كما ان معدل الوفيات البالغ 8 وفيات من اصل 62 إصابة، هذا يعني ان معدل الوفاة بالحمى النزفية خلال العام الحالي يبلغ حوالي 13%، فيما كان يبلغ 12,3% في العام الماضي، وهذا يعني ان معدل الإصابات انخفض لكن معدل الوفيات ارتفع هذا العام.