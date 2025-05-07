صحة نينوى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإصابة الجديدة سجلت لرجل يبلغ من العمر 32 عامًا، من سكنة في أيمن مدينة ".وكشفت دائرة البيطرة في ، عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالحمى النزفية في منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت 62 حالة وفاة واصابة حتى الان.