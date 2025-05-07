الرافدين يمدد ساعات العمل في فروع بيع الدولار للحجاج

وقال المصرف في بيان، ورد لـ ، إنه "في إطار سعيه لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات تسلُّم العملة الأجنبية لحجاج بيت الله الحرام، وجه فروعه المخصصة لبيع الدولار بتمديد ساعات العمل اليومية لمدة ساعتين إضافيتين، وذلك في وعدد من المحافظات".ويأتي هذا الإجراء، وفق البيان، "بالتزامن مع قرب موسم وحرصًا من المصرف على ضمان انسيابية المعاملات وتقليل الزحام، بما يتيح للحجاج الحصول على مستحقاتهم البالغة (2000 دولار) بسعر مدعوم حُدد من قبل ".وأوضح المصرف أن "الفروع المشمولة ستستمر باستقبال الحجاج خلال الدوام الرسمي، بالإضافة إلى الساعتين الإضافيتين، مع تخصيص كوادر مصرفية مؤهلة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاملات بكفاءة وفي وقت قياسي.ودعا المصرف، الحجاج إلى "مراجعة الفروع المعنية مصطحبين معهم المستمسكات الثبوتية والوثائق الرسمية التي تؤكد شمولهم بالحج لهذا العام، وذلك لضمان سلاسة عملية الصرف دون معوقات".الفروع المشمولة، بحسب البيان: "بغداد: الفردوس – – – – "، وفي المحافظات: "الصيادلة – – – – آشور – ".