تشغيل أولى محطات الوزن المحورية في النجف

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "محطات الوزن التي دخلت حيز الخدمة، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع ، ضمن سعي دائرة الطرق لتشغيل وانشاء أكثر من (83) محطة وزن موزعة في عموم المحافظات، ليتم ربطها في منظومة واحدة للسيطرة على الحمولات الزائدة، لما تسببه من اضرار على شبكة الطرق الرابطة بين المحافظات".وأضاف البيان، أنه "سيتم التشغيل الفعلي لمحطة الوزن الواقعة على طريق (كربلاء - نجف)، عند الشمالي للمحافظة مطلع الشهر المقبل، فضلاً عن قرب تشغيل محطة وزن اضافية عند مفرق غماس على طريق (ديوانية - نجف)".