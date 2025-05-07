الحرب بإيطاليا والضحية في العراق.. برشلونة وانتر يقضيان على عراقي بذي قار

انتهت حياة الرجل بطلقة خرجت من بين أقدام لاعبي فريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة من المواجهة المثيرة أمام برشلونة الإسباني، ومن على بُعد 4455 كيلومترا (المسافة بين وإيطاليا) لتستقر في قلب مشجع كتالوني عراقي.رجل خمسيني في جنوبي العراق، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عقب نهاية مباراة جمعت فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.وأفادت مصادر أمنية عراقية ووسائل إعلام محلية بأن الحادثة وقعت داخل مركز ، حيث كان المواطن يتابع المباراة من منزله، قبل أن تتدهور حالته الصحية مباشرة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.وذكرت المصادر أن المتوفى كان من مشجعي برشلونة المعروفين بحماستهم في المنطقة، وقد دخل في حالة انهيار نفسي حاد فور خسارة الفريق الكتالوني، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجلطة قلبية مفاجئة.وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، فإن محاولات إنعاشه لم تفلح، ليُعلن عن وفاته هناك.المباراة التي شهدت هذه النهاية المؤلمة للمشجع، كانت قد أقيمت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " " بمدينة "ميلانو" الإيطالية، وانتهت بفوز إنتر على برشلونة بنتيجة 4-3 بعد التمديد.وبهذا الفوز، تأهل الفريق الإيطالي إلى المباراة النهائية بمجموع 7-6 في مجموع المباراتين، بعد لقاءين مثيرين.