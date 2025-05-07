بالوثيقة.. كربلاء تسجل إصابة ثانية بالحمى النزفية

وجاء في وثيقة للوزارة تلقتها ، انه "تم تسجيل اصابة ثانية بالحمى النزفية في منطقة الوند التابعة لقضاء الحسينية في ".وأضاف ان "الإصابة الأولى في منطقة الجدول الغربي والتي أدت الى وفاة المصاب".