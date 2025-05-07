تنويه جديد حول التعيين بصفة (عقود) في بغداد

وقال العلوي في بيان ورد لـ ، ان "التقديم على بصفة (عقود) يتم حصريًا عبر أور الإلكترونية الرسمية، ولا يُعتمد أي أسلوب ورقي أو توزيع لاستمارات كما يُشاع في بعض وسائل التواصل".وحذر "من التعامل مع أي جهة تدّعي وجود تقديم ورقي أو استمارات غير رسمية"، مؤكدا ان "تلك المحاولات تهدف إلى التضليل والابتزاز، ويقودها ضعاف النفوس بقصد التشويش على نظام التقديم وآلياته التي تضمن فرصًا عادلة ومتساوية لجميع المتقدمين".ودعا الى "عدم الاستجابة لأي محاولات مشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو تزييف عن طريق الأتصال :الخط الساخن لمحافظة : (5635)أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الشكاوى والاستفسارات: