المرور تعلن عن غرامة رمي النفايات من العجلات في الشارع

وقال العقيد من اعلام المديرية في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته ، ان "المديرية تحولت الى التكنلوجيا الحديثة، حيث استخدمت الكاميرات والرادارات لرصد جميع المخالفات المرورية والتخفيف من الحوادث المرورية وخاصة في الشوارع الرئيسية والسريعة".وأضاف ان "المديرية تفرض غرامة مقدارها 50 الف دينار على من يرمي النفايات من المركبة وفق 8 لسنة 2019".