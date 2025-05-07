في بغداد.. رمى قطة في النهر فوقع بقبضة الأمن

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " قوة امنية تلقي القبض على شخص اقدم على رمي قطة من اعلى احد الجسور باتجاه النهر في

وتم تصوير فعلته ونقلها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، قبل أيام، مقطع فيديو يتضمن قيام شخص برمي قطة من أعلى في نهر .