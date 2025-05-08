من 6 مطارات.. انطلاق أولى رحلات تفويج الحجاج من العراق إلى السعودية اليوم

وأوضح مدير للوزارة ميثم أن وزير النقل رزاق السعداوي سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن بدء التفويج الجوي الذي يتم يومياً من مطارات والنجف الأشرف والبصرة وأربيل والسليمانية وكركوك، مبيناً أن الوزارة جهزت أحدث الطائرات من طراز بوينغ 727 ودريم لاينر وإيرباص 787، وهي من الطائرات ذات البدن الواسع والمزودة بأفضل المواصفات الدولية، مع استعدادات لإضافة طائرات أخرى في حال ازدياد عدد الرحلات.كما تم تخصيص قاعات انتظار خاصة بالحجاج وتسهيل دخولهم إلى المطارات مع تقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة ووجبات غذائية خاصة لهم لضمان أعلى مستويات الراحة.وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول إعلام الأشرف الدولي عمار الطفيلي، أن المطار سيشهد مساء اليوم أولى الرحلات الجوية للحجاج على متن حصراً، لافتاً إلى أن عدد الرحلات المغادرة من المطار إلى الأراضي سيبلغ 17 رحلة حتى نهاية التفويج، وبمعدل 150 مسافراً لكل رحلة.أما من الناحية الأمنية، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم العقيد عباس البهادلي، أن الجهود تركزت على تأمين الطرق التي يسلكها الحجاج من منازلهم إلى المطارات، إضافة إلى تأمين المنافذ البرية للحجاج المغادرين براً، مبيناً أن الزخم المتوقع داخل المطارات استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها زيادة عدد المنافذ ورفع أعداد الضباط والمفارز الأمنية.وأشار إلى أن هذا الموسم سيشهد للمرة الأولى استخدام الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية ومنصات التسجيل المسبق عن بُعد، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، مؤكداً أن الخطة الأمنية ستسير بانسيابية عالية ولن تتأثر بتزامنها مع انعقاد في بغداد، إذ تم إعداد خطتين أمنيتين مستقلتين ومدروستين، لكل حدث على حدة.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان سابق، أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق في الرابع عشر من أيار الجاري، مؤكدة أن الطرق المؤدية إلى الديار المقدسة مؤمنة بالكامل عبر منظومة متقدمة من المراقبة والكاميرات لضمان سلامة الحجاج طوال رحلة الحج.