الان.. وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى الديار ".وتابعت، ان "عمليات تفويج الحجاج ستستمر حتى الثامن والعشرين من شهر أيار الحالي".