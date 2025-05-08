أسد يفترس صاحبه في الكوفة (فيديو)

– محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لأسد مقتول في حديقة بعد قيامه بقتل مربيه في أحد منازل قضاء الكوفة في الأشرف.

وبحسب الفيديو المتداول، أن الشخص الذي فارق الحياة كان قد اشترى الأسد قبل أيام قليلة بغية ترويضه وتربيته داخل المنزل، إلا أن الأسد هجم عليه وأصابه بجروح بالغة أدت الى وفاته بعد نقلته الى المستشفى.