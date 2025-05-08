المسعودي يحذر من شركات وهمية تحتال على المواطنين بزعم إرسالهم للحج

وقال في مؤتمر صحفي حضرته إن "اليوم هو أول يوم لانطلاق قوافل ضيوف إلى الديار عبر مطارات والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية"، متقدماًُ بالشكر لـ"جميع الوزارات التي قدمت التسهيلات لهيئة ولضيوف الرحمن".وأضاف، أن "المواطنين يجب أن يكونوا على يقظة وحذر إزاء الشركات الوهمية التي تأخذ الأموال عبر النصب والاحتيال، حيث لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تأشيرة حج، وبخلافه يتعرض الشخص للسجن في ".وشدد المسعودي على ضرورة "عدم مخالفة الحجاج للقوانين وأن يكونوا حريصين على إنهاء موسم الحج بسلام، فنحن ضيوف الرحمن وضيوف بلد آخر"، موصياً إياهم بـ"الابتعاد عن الهتافات السياسية والطائفية".