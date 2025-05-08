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المسعودي يحذر من شركات وهمية تحتال على المواطنين بزعم إرسالهم للحج
محليات
2025-05-08 | 10:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
596 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أوصى رئيس
هيئة الحج والعمرة
سامي المسعودي
، اليوم الخميس، الحجاج العراقيين بعدم مخالفة القوانين أثناء تأدية المناسك، فيما حذر من شركات وهمية تحتال على المواطنين بزعم إرسالهم للديار
المقدسة
دون تأشيرة حج.
وقال
المسعودي
في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
إن "اليوم هو أول يوم لانطلاق قوافل ضيوف
الرحمن
إلى الديار
المقدسة
عبر مطارات
بغداد
والنجف والبصرة وأربيل والسليمانية"، متقدماًُ بالشكر لـ"جميع الوزارات التي قدمت التسهيلات لهيئة
الحج
ولضيوف الرحمن".
وأضاف، أن "المواطنين يجب أن يكونوا على يقظة وحذر إزاء الشركات الوهمية التي تأخذ الأموال عبر النصب والاحتيال، حيث لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تأشيرة حج، وبخلافه يتعرض الشخص للسجن في
المملكة العربية السعودية
".
وشدد المسعودي على ضرورة "عدم مخالفة الحجاج للقوانين وأن يكونوا حريصين على إنهاء موسم الحج بسلام، فنحن ضيوف الرحمن وضيوف بلد آخر"، موصياً إياهم بـ"الابتعاد عن الهتافات السياسية والطائفية".
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