السيطرة على حريق اندلع في غابات النورية بالديوانية

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في غابات النورية بقضاء الشافعية غربي ، ما أدى الى الحاق اضرار دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده".