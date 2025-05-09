اصابة لواء ومنتسب بالشرطة خلال فض نزاع عشائري فيي ذي قار

وقال المصدر لـ ، أن "قائد شرطة شمال اللواء ومنتسب في الشرطة اصيبا اثناء واجب لفض نزاع عشائري في ضمن المحافظة".يذكر ان المحافظات الجنوبية تشهد بين فترة واخرى نزاعات عشائرية يستخدم بها اسلحة منوعة (ثقيلة وخفيفة)".