ضبط دراجات نارية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ ميناء ، من ضبط حاويتين حجم (40) قدم ، خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (دراجات نارية مستعملة وأدوات احتياطية للدراجات) ممنوعة من الاستيراد، غير مصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة معده للتهريب".واضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة الشمالي لغرض عرضها على المختص لمحاسبة المقصرين".