صحة ميسان تنفي تسجيل إصابات بالحمى النزفية

وقال ، في تصريح للسومرية نيوز، إنه "ننفي تسجيل اي حالة اصابة في الحمى النزفية في المحافظة"، مشيرا الى انه "تردنا حالات مشتبه بها وتقوم صحة بأجراء اللازم".وتابع، ان " نطمئن بخلو المحافظة من اي اصابة وان الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو لهم غاية خاصة".وفي وقت سابق ظهر ثلاثة موظفين، من صحة ميسان ـ قسم العزل، وهم يأكدون وجود اصابات بالحمى النزفية في المحافظة".