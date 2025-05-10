ووفقا للناشطين ان "الامر لم ينته عند التقاط الصور والفيديوهات فقط بل تضمن المقطع سلسلة مشاهد أخرى تظهر استعراضا لحالة الثراء من خلال نشر حقيبة تحمل ماركة " " والتي لا يقل سعرها عن خمسة الاف دولار داخل احدى قاعات الاجتماع البرلمانية".وبينوا ان "الامرأة ظهرت في المقطع وهي تحمل "كاسة القهوة" وتستعرض خلال اللقطات عددا من الشواهد الورقية مثل الدستور العراقي وأخرى تحمل شعارات البرلمان ونقابة المحامين العراقيين".ولاق المقطع المصور واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية جراء تحول البرلمان إلى منصة لجلسات التصوير بدلا من جلسات تشريع القوانين.حيث طالب مدونون "بفتح تحقيق رسمي لهذه الفضيحة"، مشيرين إلى أن "مثل هذه السلوكيات تعكس حالة في إدارة المؤسسة التشريعية وتمثل استخفافا بدور البرلمان في ظل التحديات التي تواجه البلاد".