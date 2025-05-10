العدل بشأن فيديوهات التجاوز على النزلاء: قديمة وشكلنا لجنة تحقيقية

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العيبي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على اخرين معهم في احد السجون العراقية، اغلبها قديمة".واشار الى ان "الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتشار هذه الفيديوات"، موضحا ان "وزارة العدل تتبع سياسة اقامة دعاوى قضائية للحد من اي تجاوزات او اعمال شغب داخل السجون".