حدث لأول مرة.. اختيار فيلم "سعيد أفندي" لتمثيل العراق بمهرجان كان السينمائي

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أنه "تُعلن لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية في مجلس الوزراء عن اختيار فيلم (سعيد أفندي) الذي أنتج عام 1956، لتمثيل رسميًا في الدورة الـ78 من ، وذلك ضمن قسم (كان كلاسيك)".وأشار البيان، الى أن "هذا الاختيار، الذي يعدّ الأول من نوعه في تاريخ السينما العراقية، يأتي ثمرةً لعمل مشروع (سينماتك) العراق الذي يعمل على إحياء التراث العراقي السينمائي ونقله إلى العالم من أوسع أبوابه".وتابع: "جرى ترميم الفيلم بدقة عالية في للسمعي البصري الفرنسي، وتم حفظ النسخة المرممة من الفيلم لدى اللجنة، وهو من بين مجموعة من 104 أفلام روائية عراقية تتراوح تواريخ إنتاجها بين أربعينيات الماضي والعقد الأول من الألفية الثانية، يعمل المشروع على حمايتها وترميمها".