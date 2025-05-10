ساكو يكشف كواليس انتخاب بابا الفاتيكان ويوجه "رسالة مؤثرة"

ولكن مع تقدم الجلسات، بدأ اسمه يظهر تدريجياً، رغم حصول خلل خلال الدورة الرابعة بسبب وضع أحد الكرادلة ورقتين، مما استدعى إعادة التصويت في جولة خامسة، ليُعلَن انتخاب الكاردينال بريفوست بابا للكنيسة الجامعة متخذاً اسم البابا لاوُن الرابع عشر.

وقال في حديث نقلته إذاعة "صوت المحبة"، إن "الجو الروحي الذي ساد الاجتماعات انعكس في مشاعر المسؤولية الضميرية التي طغت على "، قائلاً: "كأننا كنا في العلية نبحث عمّن سيكون هامة الرسل، أي البابا الجديد".ورأى البطريرك أن الصلاة كانت حاضرة خلال المجمع من أجل انتخاب على مثال ، "يكون قريباً من الشرق ومن المهمّشين"، مشيراً إلى أن البابا الراحل كان حاضراً بقوة في قضايا وفلسطين ولبنان، ومتعاطفاً مع الذين يشكّلون الغالبية الساحقة من سكان الشرق الأوسط.وعن اللحظات التي سبقت انتخاب البابا، كشف ساكو أنه جلس إلى جانب الكاردينال بريفوست داخل المجمع، قائلاً: "لم يكن من الوجوه المعروفة أو المرشحين، بل طُرحت أسماء عدّة ولم يُذكر اسمه بينها"،