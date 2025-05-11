400 لتر ماء لكل مواطن بغدادي في الصيف.. و1.3 مليون متر مكعب "تهدر بالتسريب" يوميًا

وقال مدير دائرة ما ، ان " تمتلك 13 مشروعا للمياه في جانبي وتنتج منها 4 ملايين و250 الف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، فيما تتجاوز نسب الهدر اكثر من 30% منها"، ووفقا لعملية حسابية فهذا يعني ان حوالي 1.3 مليون متر مكعب من المياه تهدر يوميا نتيجة تهالك انابيب نقل المياه والتي تقوم بتسريب المياه تحت أراضي العاصمة بغداد، او القيام بثقب الانابيب والتجاوز عليها.وبين ، أن "دائرته استعدت مبكراً لتأمين الكميات الكافية من مياه الشرب، من خلال إجراء أعمال الصيانة والإدامة للمشاريع، علاوة على تجديد الخطوط الناقلة له ولأكثر من 90 بالمئة من محلات بغداد، لاسيما تلك التي انتهى عمرها الافتراضي وتعمل بطاقة وكفاءة متدنية".وأشار إلى "مساعي وجهود الأمانة لكي يحصل المواطن على الكميات الكافية من مياه الشرب دون معاناة والبالغة خلال فصل الصيف 400 لتر يومياً، لاسيما بعد التوسع السكاني الحاصل في العاصمة نتيجة إضافة مناطق جديدة هي الزراعي والتجاوز، علاوة على مناطق الفرز الحديثة بين جانبي الكرخ والرصافة".وطمأن عبد المجيد، مواطني العاصمة بـ"عدم وجود أي شحٍّ بمياه الشرب خلال أشهر الصيف المقبل"، منوهاً بأن "الانقطاعات المفاجئة للمناطق البعيدة عن مصادر الضخِّ، تعود إلى تذبذب الكهرباء، والتجاوز على الخطوط الرئيسة، مؤكداً أن الحلول تتمثل بتوفير مادة الكاز لضمان عمل المولدات لدوام عملها".