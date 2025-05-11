لجنة تحقق في "التزوير" بأسماء ملحق المحاضرين بقضاء المدينة في البصرة

وقالت رئيس اللجنة وجدان ، في بيان ورد لـ ، إن "المجلس شكل لجنة تحقيقية بخصوص التزوير الحاصل في أسماء ملحق المحاضرين الاخير في أحد أقضية المحافظة".وأضافت المالكي، أن "اللجنة ضمنت فقرة تنسيب موظفين خارج ضمن فقرات استضافة مدير التربية والتي سوف تناقش في جلسة مجلس المحافظة المقبلة".