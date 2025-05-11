أمر وزاري بتعيين المئات من حملة الشهادات والاوائل

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، ان "العبودي، أصدر أمرا وزاريا بتعيين (320) من حملة الشهادات العليا والأوائل على استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة".ودعا، "الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2025/5/12 عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل".