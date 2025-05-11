التربية: إصدار أوامر تعيين 797 من الخريجين وحملة الشهادات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "أوامر تعيين 797 من الاوائل وحملة الشهادات العليا على الملاك التربوي تم إصدارها، (وهم) الذين صدرت أوامر تعيينهم من قبل ".وأكدت أن "العمل جار على اصدار باقي الاوامر حال رفع التباين من قبل مجلس الخدمة".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير والبحث العلمي، ، أمرا وزاريا بتعيين 320 من حملة الشهادات العليا والأوائل.