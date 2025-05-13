المرور تستثني دراجات خدمة "التوصيل" من قرار منع الحركة

وقال مدير المرور العام اللواء عدي حليم في بيان ورد لـ ، انه "استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (47) ثانيا / ز ) من رقم (8) لسنة 2019 ومراعاة لظروف شريحة من مستعملي الطريق اصدرنا البيان الآتي:- يستثنى من بيان رقم (5) لسنة 2025 الدراجات النارية المستخدمة في خدمة الدلفري وخدمات التوصيل الأخرى.- ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الموقع الرسمي لمديرية المرور العامة.