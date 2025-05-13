كربلاء تصدر تنويها بشأن انقطاع المياه ليومين

وقالت مديرية ماء في بيان ورد لـ ، انه "نظرا لوجود اعمال صيانة وتنظيف على من قبل مركز التشغيل والصيانة التابعة الى مديرية الري في حيث سيتم انخفاض مناسيب المياه في النهر، لذا ننوه الى انه سيتم قطع الماء على مناطق الحر الصغير والسوادة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2025/5/13 ولغاية2025/5/15".ودعت المديرية "المواطنين من سكنة هذا المناطق الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة التنظيف ".