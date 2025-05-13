القضاء يسترد 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " استردت اليوم الثلاثاء، مبلغا مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال ".وأضافت انه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".يذكر أن وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.