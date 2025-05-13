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مستشار حكومي يؤكد اهمية تنظيم الاسرة ويحدد ركيزتين للحد من ارتفاع معدلات الخصوبة
محليات
2025-05-13 | 08:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,675 شوهد
أكد عائد
الهلالي
، مستشار رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، أن مواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية والموازنة في
العراق
تتطلب استراتيجيات شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية.
وقال
الهلالي
لـ
السومرية نيوز
، إن "الحل يبدأ من تطوير السياسات السكانية الوطنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مشددا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بشأن تنظيم الأسرة، من خلال حملات إعلامية موسعة وبرامج توعوية تشترك فيها مؤسسات الدولة كافة.
وأضاف أن "الاستثمار في التعليم وتحسين قطاع
الصحة
يمثلان ركيزتين أساسيتين للحد من ارتفاع معدلات الخصوبة، لافتًا إلى أن تمكين المرأة وتعليمها يسهمان بشكل مباشر في تقليل النمو السكاني المفرط".
وأشار إلى "ضرورة خلق فرص عمل في المحافظات وتقليل التمركز السكاني في المدن الكبرى، مبيناً أن العديد من الدول تميز اليوم بين “مدن العمل” و”مدن السكن”، وهو ما يخفف الضغط على البنى التحتية ويوزع الكثافة السكانية بشكل أكثر
عدالة
".
وشدد الهلالي على "أهمية إصلاح النظام المالي من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، عبر تنويع الإيرادات الوطنية وتفعيل النظام الضريبي، مؤكدا على ضرورة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتعليم بدلاً من التوظيف العشوائي".
واختتم بالتحذير من ترهل الدولة نتيجة ضخ أعداد هائلة في الهيكل الإداري والتنفيذي، معتبرا أن هذا الواقع ينذر بمخاطر كبيرة، داعيا إلى إدراج النمو السكاني ضمن أسس التخطيط المالي عند إعداد الموازنات، لتكون أكثر دقة وكفاءة في تلبية احتياجات المواطنين.
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