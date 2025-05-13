عمليات بغداد تعيد فتح طريق حيوي وسط العاصمة

- محليات

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح شارع السمؤال المحاذي لنهر ، خلف مبنى البنك المركزي، وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "الجهد الهندسي في قيادتنا باشر بفتح طريق حيوي مغلق، وهو شارع السمؤال، المحاذي لنهر خلف البنك المركزي وسط العاصمة بالاضافة الى رفع عدد من الكتل الكونكريتية".

وأضافت أن "فتح هذا الشارع يسهل عملية نقل البضائع للمحال التجارية دون خلق الازدحام المروري ضمن والازقة الميحطة به"، مبينةً أن ذلك جاء "ضمن الخطط المُعدة لفتح الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري وتأمين انسيابية عالية في حركة السير".