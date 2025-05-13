بغداد.. احتراق "حوضية" يتسبب باشتعال بناية في الشورجة

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع بعجلة حوضية ضمن جانب في العاصمة ".وتابع، أن "حريق العجلة تسبب باشتعال جزء بسيط من بناية ضمن ".