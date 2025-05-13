اندلاع حريق كبير في مطعم وسط كربلاء (فيديو)

اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، في مطعم وسط مدينة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "اندلاع حريق كبير في أحد المطاعم في شارع السناتر".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.