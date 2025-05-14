قبل عطلة القمة بيوم.. أغلب شوارع بغداد تغص بازدحامات خانقة

– محليات



قبل يوم واحد من بدء العطلة التي أعلنتها الحكومة بالتزامن مع انعقاد في ، بدت أغلب شوارع العاصمة غارقة في ازدحامات لها أول وليس لها آخر.. اليكم الموقف المروري الحالي في شوارع وطرق بغداد:





-سريع الدورة مزدحم

-محمد القاسم مزدحم

-مجسّر الأمانة مزدحم

-مجسّر العلوية مزدحم

-مجسّر مزدحم

-مجسر قرطبة مزدحم

-جسر السنك مزدحم

-جسر الأحرار مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-جسر باب المعظم مزدحم

-جسر الصرافية مزدحم

-جسر مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-جسر باتجاه مزدحم

-جسر الربيع مزدحم

-جسر صليخ مزدحم

-مجسّر الشعب مزدحم

-جسر البنوك مزدحم

-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

-منطقة ونفقها مزدحمة

-تقاطع ميسلون مزدحم

-شارع مطار مزدحم

-شارع سدة العرصات مزدحم

-باب المعظم مزدحم

-شارع مزدحم

-نفق مزدحم

-شارع دمشق مزدحم

-شارع مزدحم

-شارع الرواد مزدحم

-شارع مزدحم

-تقاطع براثا مزدحم

-العطيفية مزدحمة

-المنطقة الخضراء مزدحمة

-شارع الجوازات مزدحم

-تقاطع عقبة مزدحم

-تقاطع معسكر مزدحم

-شارع مزدحم

-السيدية مزدحمة

-شارع 14 رمضان مزدحم

-شارع النقابات مزدحم

-سريع الدورة مزدحم-محمد القاسم مزدحم-مجسّر الأمانة مزدحم-مجسّر العلوية مزدحم-مجسّر مزدحم-مجسر قرطبة مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الأحرار مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-جسر باب المعظم مزدحم-جسر الصرافية مزدحم-جسر مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-جسر باتجاه مزدحم-جسر الربيع مزدحم-جسر صليخ مزدحم-مجسّر الشعب مزدحم-جسر البنوك مزدحم-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم-منطقة ونفقها مزدحمة-تقاطع ميسلون مزدحم-شارع مطار مزدحم-شارع سدة العرصات مزدحم-باب المعظم مزدحم-شارع مزدحم-نفق مزدحم-شارع دمشق مزدحم-شارع مزدحم-شارع الرواد مزدحم-شارع مزدحم-تقاطع براثا مزدحم-العطيفية مزدحمة-المنطقة الخضراء مزدحمة-شارع الجوازات مزدحم-تقاطع عقبة مزدحم-تقاطع معسكر مزدحم-شارع مزدحم-السيدية مزدحمة-شارع 14 رمضان مزدحم-شارع النقابات مزدحم