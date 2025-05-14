التربية تعقد اجتماعها الأول بشأن آليات تخصيص أراض سكنية لملاكاتها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "مقر للتنسيق بين المحافظات شهد الاجتماع الاول للجنة الامر الديواني (34 لسنة 2025 ) برئاسة العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي وحضور وكيل للشؤون الإدارية محمد ضايع ونقيب المعلمين لمناقشة آليات تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات التربوية كافة".وأضافت الوزارة، أن "المجتمعين تداولوا خلال اللقاء عددا من المحاور والفقرات الداعمة للملف التربوي لاسيما دعم شريحة التربويين وكيفيات تحسين أوضاعهم المعاشية واعتماد آلية "المطور العقاري" لتوفير البنى التحتية وخدمات فاعلة للملاكات، تنفيذا لتوجيهات ".وتابعت الوزارة، أن "الاجتماع اختتم بالاتفاق على تشكيل لجان فرعية في المحافظات يترأسها المحافظون وتتسلم المعلمين ومديري التربية عضوية اللجان".