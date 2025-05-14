غداً.. بدء التقديم لشغل أكثر من 21 ألف مقعد في الدراسات العليا

الناطق باسم أوضح أن الوزارة حددت يوم غد الخميس موعداً لبدء التقديم على الدراسات العليا ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه لجميع التخصصات العلمية والإنسانية في الجامعات الحكومية.وبين أن عملية التدقيق الإلكتروني لبيانات المتقدمين تستمر لغاية الثاني والعشرين من حزيران المقبل، بينما سيجري الاختبار التنافسي في الثلاثين من الشهر ذاته، يعقبه إجراء المقابلات للمتقدمين المؤدين للاختبار خلال المدة من 29 حزيران حتى الأول من تموز المقبل، فيما سيتم إعلان نتائج الاختبار في الثاني من تموز.وأضاف العبودي أن أبرز المتغيرات التي طرأت على العام الدراسي 2025 ـ 2026 اعتماد أسئلة الاختبار التنافسي بطريقة الاختيارات (MCQ) لأول مرة بعد تخويل الجامعات بذلك. وأشار إلى أن الإعلان الأولي لنتائج في الدراسات العليا، سيكون متاحاً عبر المواقع الإلكترونية للكليات والجامعات في العاشر من تموز المقبل، مع فتح باب الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الثالث عشر من ولغاية الخامس عشر من الشهر نفسه أما يوم 20 فسيشهد إعلان نتائج الاعتراضات.ولفت إلى أن الوزارة حددت الرابع عشر من تموز موعداً نهائياً لإعلان نتائج القبول النهائي، ليتم إصدار الأوامر الإدارية في 12 آب، تمهيداً لمباشرة الطلبة المقبولين في الأول من أيلول المقبل.وأوضح العبودي أن عدد المقاعد المخصصة للدراسات العليا هذا العام يبلغ 21 ألفاً و20 مقعداً موزعة بواقع 1644 للدبلوم العالي مقسمة بين 711 للقبول العام و933 للخاص، أما دراسة الماجستير فقد تم تخصيص 13 ألفاً و82 مقعداً موزعة بين 6694 للقبول العام و6388 للخاص، بينما تم تحديد 6294 مقعداً لدراسة مقسمة بواقع 3197 للقبول العام و3097 للخاص.وتابع أن إجمالي أعداد برامج الدراسات العليا لهذا العام تنوعت بين 157 تخصصاً للدبلوم العالي و1483 للماجستير و782 للدكتوراه. وذكر أنه تم استحداث 203 برامج للدراسات العليا خلال العام الحالي موزعة بواقع سبعة للدبلوم العالي و131 للماجستير و65 للدكتوراه، كما تم تحديد 1278 مقعداً لشغلها مقسمة بين 656 للقبول العام و622 للخاص.