ذي قار تسجل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية

وقال مصدر في صحة في حديث لـ ، إن " سجلت، اليوم، حالة وفاة جديدة لامرأة ستينية من سكنة قضاء بسبب مضاعفات فيروس الحمى النزفية".يشار الى ان مدير في دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة حسين قال في (7 أيار 2025) إن الإصابات المسجلة بالحمى النزفية وصلت حتى الآن إلى 54 حالة وثماني وفيات، إذ تصدرت بعدد 17 إصابة وكركوك خمس إصابات وأربع وفيات، والمثنى ست إصابات وحالتي وفاة، أما فسجلت إصابتين وحالة وفاة وواسط خمس إصابات وحالة وفاة، بينما ثلاث إصابات، وكانت محافظة الأنبارالأقل من خلال تسجيل إصابة واحدة.