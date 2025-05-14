القضاء يعلن استرداد 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " استردت اليوم مبلغا مقداره ستة مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي التي يجري التحقيق فيها مع إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".وتابع، ان "المحكمة استردت من هذه الشركة امس الثلاثاء مبلغا قدره (11) مليار دينار تم الإعلان عنه وبذلك يكون مجموع المبلغ الذي تم استرداده منها (17) مليار دينار".