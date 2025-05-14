الانبار.. تصادم 3 عجلات جنوب الرمادي

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير وقع بين ثلاث عجلات في منطقة الخمسة جنوب في محافظة ".وأضاف، أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، واقتصر على الاضرار المادية في العجلات فقط".