من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟

من هي الأميرة بنت فيصل؟وتنتمي الأميرة عائشة بنت فيصل إلى العائلة الهاشمية الأردنية، فهي ابنة الأمير فيصل ، وحفيدة الملك الراحل .وولدت الأميرة الأردنية في 27 من اذار من عام 1997 وتوأم الأميرة سارة والشقيقة الصغرى لكل من الأميرة آية والأمير عمروحصلت الأميرة عائشة على البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة وستمنستر في تخصص علم الجريمة، بجانب حصولها على درجة الماجستير في القانون من الجامعة ذاتها.وانضمت الأميرة عائشة إلى هيئة "أجيال السلام" في عام 2020 وهي مؤسسة غير ربحية أسسها والدها في عام 2007 وتسعى لترسيخ ثقافة السلام في العالموكانت الأميرة الأردنية قد احتفلت بعقد قرانها بحضور العاهل الملك والملكة العبد الله وولي الأمير وعددا من أفراد العائلة الهاشمية.وتم الحفل في أجواء جميلة اتسمت بالأناقة والهدوء في أجواء ملكية.واختارت الأميرة عائشة بنت فيصل فستانًا مميزا بإطلالة بسيطة ليومها المنتظر حيث ارتدت فستانا أبيضا مصنوعا من الساتان.كما تزينت الأميرة بتاج من الألماس على شكل ورود وهو نفس التاج الذي سبق أن ارتدته شقيقتها الأميرة آية في حفل زفافها في عام 2014.وأقيمت مراسم عقد القران في أجواء عائلية بقصر زهران، حيث يعتبر القصر شاهدا على العديد من المناسبات الملكية على مر السنين.من جانبه قدم ، أطيب المباركات والتهاني بمناسبة الزفاف، كما تمنى حياة تملؤها السعادة والاستقرار للأميرة عائشة وزوجها كريم المفتي.