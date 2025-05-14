16 حالة اختناق في السليمانية

وقال المصدر لـ ، ان "مستشفيات المحافظة استقبلت اليوم 16 حالة اختناق في المحافظة، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها معظم المحافظات العراقية".وأضاف ان "غالبية المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم".