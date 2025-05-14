ماذا خلفت العاصفة الترابية في الانبار؟

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان " التابعة للدائرة استقبلت عدداً من الحالات نتيجة لمضاعفات العاصفة، وكما يلي:-مستشفى حديثة العام: حالتان-مستشفى العام: 6 حالات-مستشفى عانة العام: 15 حالة-مستشفى القائم العام: 4 حالاتوأضافت انه "تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة الحالات، حيث كانت معظمها تعاني من حالات اختناق بدرجات متفاوتة من البسيطة إلى المتوسطة، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمد".وأكدت انها "تتابع الموقف عن كثب، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الصحية في المحافظة، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم".