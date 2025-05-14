بالصور.. ساحة الاحتفالات في حلة جديدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه تم انجاز مشروع تأهيل ، بعد انجاز مشروع تأهيل نصب الجندي المجهول، تحضيراً لمؤتمر في العاصمة ".فيما اكد لشركة آشور العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة والمنفذة للمشروع سيف العسافي ان "الأعمال تضمنت تهيئة البنى التحتية والمواقع الرئيسة في الساحة، بأعلى المعايير والجاهزية، وفق احدث المواصفات الهندسية المطلوبة، لتظهر ساحة الاحتفالات كأحد اجمل المعالم في العاصمة اثناء استضافة القمة العربية".