توجيهات حكومية تخص شركات الكيبل الضوئي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزيرة الاتصالات عقدت اجتماعاً موسعاً مع الإدارة العليا للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، جرى خلاله بحث آليات توسيع شبكة الألياف الضوئية (FTTH) ببغداد والمحافظات في ضوء قصص النجاح الكبيرة التي تحققت خلال السنتين الماضيين بتجاوز حاجز الأربعة ملايين خط ضوئي منفذ".وأكدت "أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع المشاريع بالمناطق السكنية والتجارية وزيادة نسب التسويق بجميع المحافظات"، مشيرة إلى أن "هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية بتطوير البنية التحتية للاتصالات مما يوفر محيط تقني متكامل يضمن تقديم خدمات انترنت سريعة وآمنة للمواطنين".وشددت الياسري على "ضرورة الوقوف على الصعوبات والمشاكل وإيجاد الحلول الفنية اللازمة وإجراء تقييم شامل لأداء الشركات الشريكة المنفذة للمشروع لضمان الإلتزام بالمعايير المعتمدة فنياً لتحقيق أعلى مستويات الجودة وبما يسهم برفع كفاءة الخدمة المقدمة للمشتركين في بيئة تنافسية عادلة وفعالة".