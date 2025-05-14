وفاة ثلاثة عمال قرب طمر صحي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوفاة ثلاثة عمال قرب طمر صحي شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وردت اخبار من قبل صاحب معمل تدوير النفايات الواقع ضمن الطمر الصحي بأنه تم ارسال عجلته المدنية برفقة ثلاثة عمال لغرض شراء مستلزمات للغداء ولم يرجعوا وتم الاتصال بهم واجهزتهم مغلقة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية خرجت لغرض تفتيش المنطقة وتم فحص المراقبة الخاصة بالقاطع بالكامل وتبين انهم لم يخرجوا من القاطع".

ولفت المصدر أنه "بعد البحث تبين ان العجلة انقلبت بهم ضمن منطقة المقالع قرب الطمر الصحي ونزلت داخل المقلع بعمق 15 مترا وفارقوا الحياة".